Mais dez novos ônibus com ar-condicionado da São João atendem 19 bairros

Mais dez novos ônibus com ar-condicionado passam a integrar a frota do transporte público urbano de Feira de Santana. A entrega foi feita pelo prefeito Colbert Filho nesta manhã, 15, na presença do secretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Carneiro e diretores da Empresa São João.

Com o investimento, o atendimento com o serviço essencial à população com veículos totalmente climatizados salta de dois (Feira X e Feira VII) para 19 bairros contemplados na região sul do município. Mais 21 bairros e localidades passam a ter parcialmente frota com ar-condicionado.

Os ônibus adquiridos pela concessionária São João são dois articulados para o sistema BRT (Bus Rapid Transit) capazes de transportar até 120 passageiros, e mais oito convencionais para circular em dez linhas.

“É muito mais conforto, qualidade e segurança na mobilidade para as pessoas”, ressalta o prefeito Colbert Filho.

Outra novidade é o projeto piloto ‘Primeiro as Damas’ que passa a reservar no primeiro vagão dos ônibus articulados assentos preferenciais para as mulheres.

“A iniciativa levou em consideração um dado do nosso sistema público de transporte que 64% das pessoas usuárias do serviço serem mulheres”, explica Sérgio Carneiro.

O objetivo, acrescenta o titular da Semob, é proporcionar tranquilidade, bem estar e segurança às mulheres diante da proximidade dos assentos preferenciais aos motoristas e cobradores, facilitando assim, o monitoramento da tripulação embarcada e também coibir qualquer tipo de assédio contra as mulheres.

“Estamos consolidando, mais uma vez, o compromisso que temos com o município”, afirma Abel Soares, diretor da Empresa São João em Feira.

BICICLETAS NO ÔNIBUS – Os ônibus articulados BRT da Empresa São João também estão equipados com espaços integrados de mobilidade sustentável para o passageiro ciclista urbano guardar a bicicleta enquanto estiver se deslocando através do ônibus.

A Prefeitura de Feira vem implantando novos bicicletários e fomentando a mobilidade ativa nos terminais de transbordo, a exemplo dos equipamentos gratuitos inaugurados recentemente nos Terminais Sul e da Nóide.

BAIRROS/LOCALIDADES COM FROTA 100% AR-CONDICONADO:

Feira IX; ⁠Expansão Feira IX, ⁠Calumbi, ⁠Morada do Sol, Conjunto Luís Eduardo Magalhães; ⁠Jomafa; ⁠Brasília; Subaé; ⁠Cond. Aviário IV; ⁠Subaé/UNEF; Parque da Cidade; ⁠Feira VII; ⁠Oyama; ⁠Eucalipto; Parque Tamandari; ⁠Feira X; ⁠Muchila; Cemitério Piedade; CIS – Acesso 5.

BAIRROS/LOCALIDADES COM FROTA PARCIALMENTE AR-CONDICIONADO:

⁠Praça do Tomba; Boulevard Shopping; ⁠Av. João Durval Carneiro; ⁠Secretaria Municipal de Saúde; HGCA; ⁠Santa Monica; ⁠Capuchinhos; Terminal Rodoviário; ⁠Centro; ⁠Igreja da Matriz; ⁠Palácio do Menor; ⁠Serraria Brasil; ⁠Feiraguay; ⁠Casa de Saúde Santana; ⁠Largo do Marajó; ⁠Conjunto Viveiros; ⁠SIM; Av. ⁠Artêmia Pires;- ⁠Jardim Brasil; ⁠Avenida de Canal e ⁠Av. Thomé de Souza.