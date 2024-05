Zé Neto reúne Conselho Político para ajustes na pré-campanha a Prefeito de Feira

Representantes dos nove partidos (incluindo o PT) fazem parte do Conselho Político da pre-campanha de Zé Neto a prefeito de Feira, e reuniram-se hoje, sob a a coordenação do secretário de estado, Felipe Freitas.

“Alinhamos os próximos encontros do movimento União por Feira para seguirmos ouvindo o povo sobre o futuro e os desafios do Município “, disse Zé Neto, explicando os objetivos do encontro.

PT, PCdoB,Avante, PP, PV, Podemos, PSB, PSD e MDB são os partidos que já estão apoiando Zé Neto na sexta disputa que o deputado vai enfrentar pela Prefeitura de Feira de Santana.