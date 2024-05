Gilbert Lucas é filiada ao Republicanos e deve ser a vice de Zé Ronaldo

A filiação da presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Gilbert Lucas, aconteceu por iniciativa pessoal do vice-presidente nacional do partido, deputado federal Márcio Marinho, que enviou um emissário de sua confiança com a ficha de filiação para ela assinar, nas últimas horas para o término do prazo legal de filiação partidária para prováveis candidatos a cargo eletivo este ano. Lucas teria recusado, num primeiro momento, mas logo depois aceitou, após conversas que teve com o ex-prefeito Zé Ronaldo que a teria aconselhado a aceitar a proposta de Marinho.

Formada em administração e Direito, especializada em gestão pública, Gilbert é um dos quadros mais antigos do grupo político-admnistrativo do ex-prefeito Zé Ronaldo, atuando na área da saúde desde os primeiros governos de Ronaldo, nos anos 2000.

Mantida em segredo até agora, a filiação de Gilbert evidencia um caminho que o ex-prefeito pode seguir na tentativa de voltar como prefeito ao Paço Maria Quitéria, tendo Gilbert como candidata a vice indicada pelo Republicanos, o partido mais forte no arco de alianças que ele está montando para a campanha.

Recentemente, especulou-se que esse nome seria o da esposa do deputado Zé de Arimatéia que desistiu de candidatar-se, outra vez, a Prefeito de Feira para apoiar Ronaldo. O nome de Ana Egídio de Paiva, no entanto, não foi confirmado por Ronaldo que afirmou textualmente não haver “nada definido” sobre a vice.

Com a confirmação da filiação de Gilbert ao Republicanos, feita inclusive de última hora, é inevitável deduzir que essa pode ser uma alternativa de Ronaldo na escolha da vice. Para esse cargo, ela pode se desincompatibilizar do cargo público quatro meses antes da data da eleição, em outubro. Além disso, o nome dela anularia, sem ressentimentos, as pretensões de Sérgio Carneiro e Zé Chico que gravitam em torno de Ronaldo como nomes prováveis, até.porque não seria, oficialmente, uma “escolha” de Ronaldo mas uma indicação de Márcio Marinho ou do Republicanos.