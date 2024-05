PSOL engrossa a frente de partidos que apoia Zé Neto para derrotar Zé Ronaldo

O apoio do PSOL, através do vereador Jhonatas Monteiro, à candidatura de Zé Neto a Prefeito de Feira de Santana dá realce ao campo esquerdista na frente de partidos que se uniram ao candidato petista para quebrar o ciclo de poder político do ex-prefeito Zé Ronaldo que já dura mais de 20 anos.

Além desse “equilíbrio ideológico” na frente partidária que tem, além do PT, mais oito agremiações, o apoio do PSOL leva para a campanha um contingente eleitoral nada desprezível, levando-se em conta a desenvoltura do partido nas eleições municipais nos últimos anos. Pode-se dizer que o ganho eleitoral de Zé Neto com esse apoio supera, numericamente, o de aliados, recentes ou não, como o PP e o PSD.

Em 2016, a última eleição em que Jhônatas Monteiro foi candidato a prefeito pelo PSOL (a outra foi em 2012) obteve 27.503 votos. Em 2020, Jhonatas foi candidato a vereador, foi o mais votado, teve quase 13 mil votos.

O apoio leva ganhos políticos e eleitorais ao próprio PSOL pois facilita a justificativa compensatória para uma ala petista mais à esquerda, em Salvador, votar no candidato do PSOL a prefeito, Kleber Rodas, que inclusive estava presente no anúncio do apoio feito pelo vereador feirense, na manhã de ontem (20).