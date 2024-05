Vacinação contra a Influenza continua nos postos de saúde da Feira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) continua intensificando os esforços para a vacinação contra a gripe Influenza em Feira de Santana. Desde o início da Campanha de Imunização, em 11 de março, um total de 54.727 pessoas já foram imunizadas. Vale destacar que a aplicação é aberta ao público a partir dos seis meses de idade.

A vacinação está sendo realizada de segunda a sexta-feira, nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Para facilitar o acesso da população, as USFs vinculadas ao programa “Saúde na Hora” estão oferecendo horário ampliado das 8h às 20h30, permitindo que as pessoas se vacinem também no período noturno.

Entre as unidades participantes do programa “Saúde na Hora” estão: Campo Limpo I, V e VI; Liberdade I, II e III; Queimadinha I, II e III; George Américo III e IV; Campo Limpo IV; Parque Ipê I, II e III; Videiras I, II e III; Rua Nova II, III e Barroquinha.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identidade, cartão SUS e a caderneta de vacinação. Crianças e adolescentes só serão atendidos na presença dos pais ou responsável, garantindo assim a segurança e acompanhamento adequado durante o processo de imunização.