Presidente do Benin é recebido por Jerônimo e fortalece laços culturais com a Bahia

Com o objetivo de fortalecer os laços culturais e econômicos entre a Bahia e a República do Benin, país localizado na África Ocidental, o governador Jerônimo Rodrigues recebeu, na tarde desta sexta-feira (24), no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), em Salvador, o presidente do país africano, Patrice Talon.

Recepcionado pelo trade turístico da Bahia, por um grupo de capoeiristas e representantes de religiões de matriz africana, Patrice Talon agradeceu o apoio do governo baiano e disse estar muito feliz por estar no estado. “Aqui, me sinto em casa. A Bahia é um pouco do Benin e o Benin é a Bahia. Sabemos que temos uma ligação histórica e uma força para influenciar o mundo. Hoje, a minha visita vai abrir as relações entre os nossos povos. Vamos trabalhar para que isso aconteça, por nossos filhos e netos”, afirmou.

A ligação cultural entre a Bahia e o país africano é antiga. Desde 1988, a capital baiana abriga a Casa do Benin, um espaço localizado na Rua Padre Agostinho Gomes, perto do Taboão, no Pelourinho, com um importante acervo afro-brasileiro. Neste sábado (25), a comitiva do Benin visitará o espaço pela primeira vez.

Sobre o Benin – O país tem cerca de 12 milhões de habitantes e faz fronteira com o Togo, Nigéria, Burkina Faso e Níger. Tem como capital Porto Novo, embora a maior cidade seja Cotonou. O idioma oficial é o francês e outras línguas africanas, como fon, yorubá, bariba.

A principal atividade econômica desenvolvida no país é a agricultura de subsistência, onde destaca-se o cultivo de milho, feijão, arroz, amendoim, caju, abacaxi e mandioca. O local também é exportador de algodão e produtos têxteis.

Culturalmente, o Benin é conhecido por suas tradições artísticas, incluindo a escultura em bronze e madeira, tecelagem e cerâmica. As festividades e rituais tradicionais também são muito importantes para a identidade nacional.