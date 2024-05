Bicicleta começa a ter um pouco de vez no sistema de transporte da Feira. É muita mudança haver bicicletários em terminais de ônibus por aqui. Nas cidades as motos ocuparam o status dos cavalos, já as bicicletas…Bicicletários é, mas ainda é muito pouco pra defasagem da cidade em relação a esse meio de transporte popular. Estamos falando de magrelas, não de bikes, de trabalhadores, não de trilheiros, de cotidiano e luta de vida ou morte, não de esporte e lazer.

Foto:Secom/AndrewsPedraBranca