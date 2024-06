Tem forró por todo lado no centro comercial antigo da Feira

O clima junino se instalou no centro comercial antigo de Feira de Santana. Além do som que vem das lojas e do comercio informal, o forró é a atração principal do comércio para estimular as vendas e atrair consumidores.

No Feiraguay, a partir deste sábado,8, já tem forró ao vivo. Uma lista de bandas e trios vão animar essa praça até o dia 22 quando o forró vai ficar a cargo da banda Os Pé Quente do Forró liderado pelo popular sanfoneiro Luizinho dos 8 Baixos.

Na praça histórica mais central da cidade, a do Lambe-Lambe, o forró também vai começar sábado, com uma programação reforçada pelo apoio do Sebrae, além da Prefeitura.