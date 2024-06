Adivinhação

Essa pintura está no centro de Feira de Santana, bem próxima à avenida Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, Salvador, e algo que denota ser um morro, uma favela com a palavra escrita “samba”. É um painel que homenageia o samba do Brasil, que nasceu na Bahia e no Rio de Janeiro.

Talvez se essa imagem não tivesse sido enquadrada e cortada, à direita vocês perceberiam uma porta que seria mais uma dica para adivinhar onde fica essa pintura. Onde fica?