Jurivaldo está de volta ao MAP e nesta sexta,7, é o Dia Municipal da Literatura de Cordel

Desde 2010 que Feira de Santana, através de projeto de lei do então vereador e radialista Frei Cal, tem o Dia Municipal da Literatura de Cordel: 7 de junho.

Essa data é uma referência ao nascimento do cordelista feirense Antonio Alves da Silva, “um dos mais expressivos nomes nesta arte e um dos maiores poetas populares do país”, diz um de seus maiores admiradores, o folheteiro e também cordelista Jurivaldo Alves que está de volta ao cotidiano dele no Mercado de Arte Popular, depois de superar problemas graves de saúde.

Autor dos mais expressivos da literatura de cordel baiana, o poeta Antonio Alves da Silva publicou mais de cem títulos, boa parte dos quais pela editora Luzeiro , de São Paulo. Sua obra reconhecida e premiada tem como traços dominantes as histórias de aventura e as sátiras sociais, como exemplificam os folhetos: “A princesa Jerusa e o gigante da ilha encantada” e “A crise na porta do pobre”. Antonio Alves morreu aos 85 anos, em 2013, aqui em Feira de Santana