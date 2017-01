Vivaldo Lima vai pintar no Beco da Energia domingo 29 #obecoÃ©nosso

Vivaldo Lima é um dos responsáveis pela restauração das pinturas das paredes e teto dos históricos prédios do Paço Maria Quitéria e do Casarão Fróes da Mota, se fosse para resumir a importância dele no convívio das artes plásticas em Feira de Santana.

Na Pinacoteca da Câmara de Dirigentes Lojistas, na praça da Matriz, sua pintura está entre os quadros selecionados.

Publicitário premiado nacionalmente, criou a VMA Propaganda, também uma das primeiras agências organizadas em moldes profissionais e técnicos na cidade que passava por uma positiva transformação nos negócios da Comunicação.

Márcio Punk e a comunidade do Beco escolheram um local estratégico para o artista na entrada/saída pela Marechal Deodoro.

O evento #obecoénosso começa na manhã do domingo, 29, 9h, e se estende até o início da noite. Será o primeiro de 2017. clique aqui

