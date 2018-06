‘Metrô Linha 743’ de Raul Seixas relançado 34 anos depois por dois selos independentes

Os selos independentes Record Collector Brasil & 180 Selo Fonográfico relançaram o Metrô Linha 743 (1984), um dos títulos mais clássicos da discografia de Raul Seixas.

A nova versão do álbum chega em uma luxuosa versão expandida em vinil de 180 gramas, com encartes e uma faixa bônus, a música “Anarkilópolis”, gravada durante as sessões de , permaneceu por anos nos arquivos da gravadora. Em 2003, foi resgatada e lançada em CD, mas somente agora chega no formato analógico.

Outra novidade da reedição é a capa dupla (gatefold), com uma fotografia inédita do roqueiro feita por Felipe Taborda. O encarte original, com todas as letras e ficha técnica completa, é reproduzido fielmente.

O novo LP conta também com o release enviado para a imprensa em 1984.

Um dos principais destaques da nova versão de Metrô Linha 743 é um livreto de 28 páginas. A publicação, repleta de depoimentos, revela os bastidores do disco e é ilustrada com mais de 50 imagens inéditas. A pesquisa consumiu meses de trabalho dos realizadores.

Da discografia de Raul Seixas na década de 1980, Metrô Linha 743 talvez seja o título mais emblemático. Lançado pela Som Livre em 1984, para muitos é o último grande álbum da carreira do roqueiro baiano.

Nesta sexta-feira,29, o disco completa 34 anos de lançamento.

A venda da versão expandida de Metrô Linha 743 acontece exclusivamente pelos sites dos selos que realizam o lançamento.

180 Selo Fonográfico: https://selo180.com

Record Collector Brasil: http://recordcollector.com.br