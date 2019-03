Bandas e cantores da Micareta de Feira têm até esta sexta-feira para entrega do material artístico

Artistas e bandas que foram habilitadas no credenciamento feito pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), devem penviar o material artístico até a próxima sexta-feira, 8.

A relação foi publicada na edição do dia 22 de fevereiro, do Diiário Oficial Eletrônico de Feira de Santana e pode ser acessada no link: http://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/

“A banda ou artista que não entregar o material será desclassificada automaticamente. Três maestros irão analisar o material, a partir de quatro quesitos e somar os pontos. A partir dessa classificação, a prefeitura irá decidir as bandas que serão contratadas para a Micareta”, explica o secretário Edson Borges.

O material deve ser entregue na SECEL, que fica na rua Estados Unidos, 37, Centro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

foto da Secom http://www.feiradesantana.ba.gov.br