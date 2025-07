O Samba de Luizinho vem dos carurus de roça no distrito de Ipuaçu. Lá na localidade de Formosa, quando ele aprendeu a tocar um pouquinho, começou a ser chamado para animar, com a sanfona, o samba-de-roda dos carurus da redondeza.

Nas festas rurais foi se aperfeiçoando, numa delas apaixonou-se veio pra Feira com a mulher e aqui tornou-se Luizinho dos 8 Baixos, um dos poucos sanfoneiros da região que não para em nenhuma época do ano, toca forró e samba o ano inteiro.

É ele que TODA SEGUNDA-FEIRA, faça chuva ou sol, a partir do meio-dia, ele e sua trupe, está no Samba na Praça do Tropeiro, um evento que ganha importância no cenário da cultura popular de rua em Feira de Santana

Semana passada, Luizinho com sambadores e frequentadores do Samba das Segundas-Feiras foi recebido pelo prefeito de Feira, Zé Ronaldo, que apoia e reconhece o evento semanal como importante para o desenvolvimento daquele setor do centro da cidade, aonde estão o Shopping Popular e o Centro de Abastecimento.

O Prefeito anunciou uma reforma na praça que inclui modificações para adequar a permanência do Samba da Praça do Tropeiro como evento institucional do Município.

O vereador Marcos Lima, presidente da Câmara vai apresentar o projeto declarando o “acontecimento cultural” das segundas feiras como patrimônio imaterial de utilidade pública de Feira de Santana.