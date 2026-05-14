Ela estava no Paço Municipal, na reunião com Zé Ronaldo sobre a Praça dos Sapateiros. A Sapateira Dayane viu e ouviu o que se passou, com atenção nos detalhes, como é mister do ofício dela.

A ocupação dos sapateiros na praça ali ao lado do estacionamento da Prefeitura é coisa antiga e útil.

Da utilidade, podem atestar figuras públicas, inclusive o governador, Jerônimo, que reconstruía, por lá, solas de sapatos de professor da UEFS.

Quanto à antiguidade, o pessoal d’O Predileto concede uma ‘honoris causa’ centenária à histórica ocupação dos sapateiros, e estamos resolvidos: a Praça dos Sapateiros é útil e centenária, como o Paço e O Predileto.

E assim falou Zeratustra.