Feira tem débito eleitoral com Jhônatas Monteiro

Quando Jhonatas Monteiro foi candidato a Prefeito de Feira, em 2012, o Blog da Feira fez questão de ouvir, de perto, o que pensava aquela candidatura realmente nova, saída das salas de aula e lutas estudantis da Universidade Estadual de Feira de Santana.

E o convidamos para uma conversa, no escritório, que dividíamos com Foto& Grafia , de Reginaldo Pereira, no bairro da Kalilândia. Essa foto, inclusive, foi Regi que fez, no momento da conversa.

Como nosso Jornalismo sempre foi com opinião, escrevemos, na época, que ali estava um político realmente novo e diferenciado no taboleiro feirense de desgastadas peças políticas. Algo mais ou menos assim.

E ainda nos dias de hoje, continua sendo.

Tanto que quando chegou à Vereança, em um momento histórico movediço, nacional com reflexos na municipalidade, se mostrou pronto para a convivência com os contrários, sem abrir mão de posições essenciais. Ganhou o respeito de todos os lados.

A Feira que vota tem um débito eleitoral com ele, um peso de não tê-lo reconduzido à Câmara. Claro, não esquecemos que é a legislação eleitoral, no fundo, a verdadeira culpada. Mas um um pouco de consciência, não faz mal.

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