Vermelho no Arquivo Público quebra a monotonia dos prédios históricos da Feira

Talvez por influência de algum técnico do IPAC, ou por questões de custos, não sei a origem desse padrão, mas os prédios históricos em Feira de Santana têm todos uma mesma cor, um creme tristonho que se vê no Paço, que o sol vai desbotando, tornando-o ainda mais pálido, alguns viram uma cor rosa esquálida, como a UEFS já deixou acontecer com a antiga Escola Normal, na Conselheiro Franco. O Paço Municipal, os Coretos, o suntuoso Casarão de Fróes da Mota. Todos pintados com a mesma cor, tenebrosa isocromia de cemitérios europeus. Esse vermelho aplicado no prédio do Arquivo Público é um alívio visual e estético.
foto: Washington Nery/Secom.Fsa
