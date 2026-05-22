Zé Ronaldo e o Bangalay

O Prefeito defendeu fortemente o centro antigo de Feira, quando anunciou nesta sexta-feira a desapropriação. Quer vê-lo mais movimentado, o comércio mais pujante e até mais gente morando nas áreas centrais, “dentro do Anel do contorno”.

Lembrou que nunca saiu do Pilão e não foi falta de “conselho”. Foi aí que fez a piada, nem tão sutil, mas nem todos na sala entenderam:

“vá morar em mansão no Bangalay, eles diziam, mas nunca fui”.

(No Bangalay, um condomínio de luxo na Feira, mora o deputado Zé Neto , depois que saiu da área do Abrigo Marajó….)