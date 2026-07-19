Ele ainda está em pé! Silencioso, escondido atrás de um muro alto, esse Casarão na avenida Senhor dos Passos, é despercebido ao passante apressado. Mas há muita gente em Feira que o tem na memória afetiva e estudantil. Aí funcionou, por mais de 40 anos, um colégio por onde passaram diversas gerações de feirense, o “Pequeno Príncipe”.

A construção é realmente um castelo em estilo eclético, a mistura de estilos arquitetônicos de épocas que a brasilidade aplicou em casarios de elite entre os séculos 19 e 20. Forte influência dos “chalés europeus”.

Ainda está em pé! É muito para uma cidade que esquece com facilidade o passado e tem uma insensibilidade tenebrosa em relação à estética das ruas.

Bonito casarão! Foi, originalmente, a residência de um dos filhos de Agostinho Fróes da Motta, o rico comerciante e fazendeiro que construiu um outro casarão, esse famoso e revitalizado, o que fica próximo à praça do Nordestino, no outro extremo dessa avenida onde está esse, construído pelo filho Arthur.

Depois que foi colégio, foi sede da Secretaria de Educação do Município. Agora está fechado. Mas ainda está em pé. Até quando?