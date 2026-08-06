Urucum na Kalilândia

O urucum brota na calçada de ladrilhos quebrados, na Kalilândia. Um sinal dos Payayás?

A casa defronte vazia, sem vizinhos. Quem terá plantado o arbusto? Não foi a Prefeitura, ligeira em arrancar.

Alguém com sensibilidade acima da média do povo feirense, esse adorador do desmatamento urbano.

Terá sido uma mulher?

Certamente encantada com o vermelho que embelezava as indígenas dos olhos d’água.