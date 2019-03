‘Mais UEFS’ promete ‘ações inovadoras’ nos próximos quatro anos de Reitorado

A comunidade acadêmica da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) vai escolher o novo reitor nas eleições programadas para os dias 1 a 3 de abril.

O movimento ‘Mais Uefs’ participa do processo eleitoral apresentando “um projeto que busca consolidar os avanços conquistados pela instituição ao longo dos últimos 12 anos e, ao mesmo tempo, avançar para atender às demandas e às necessidades mais recentes.”

Para o grupo, os princípios que nortearam as ações da gestão desde 2007 permanecem como elementos-chave: a democracia, a autonomia, a qualidade na produção acadêmica, a transparência e a referência social.

“A defesa desses princípios é ainda mais essencial no cenário atual, quando as instituições públicas de ensino superior estão sofrendo ataques sistemáticos”.

Em texto distribuído com a imprensa, o Movimento afirma que:

“Ao longo de 12 anos a Uefs obteve conquistas importantes, como a ampliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a promoção da inclusão com o sistema de cotas e a assistência estudantil, além de conquistas importantes para os servidores – docentes e técnico-administrativos – como promoções, progressões, ações de capacitação e ampliação na concessão de bolsas

O País vive um momento político turbulento e o brasileiro está conhecendo os riscos de apostar em aventuras. Esse momento delicado exige de quem se dispõe a conduzir a Uefs disposição para o diálogo, respeito às instituições e à democracia, experiência gerencial comprovada e compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade. Essas virtudes se somam à defesa incansável da instituição.É o que o movimento Mais Uefs apresenta, com a candidatura do professor Evandro do Nascimento Silva para mais um mandato como reitor e da professora Amali Mussi como vice-reitora para o período 2019-2023.

Para os próximos quatro anos o Mais Uefs se propõe a adotar ações inovadoras, sintonizadas com as demandas recentes da instituição e, ao mesmo tempo, preservar as conquistas alcançadas com muita luta por aqueles constroem a instituição.Nos próximos textos vamos detalhar nossos planos para o período 2019-2023 e também relembrar conquistas e realizações dos últimos 12 anos.