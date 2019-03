Debate nesta terça entre os candidatos a Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana

Mais dois debates com os candidatos à reitoria e vice-reitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) acontecem esta semana.

O primeiro será realizado nesta terça-feira, a partir das 14h30, no Auditório Central do campus universitário. O segundo, no dia 28 (quinta-feira), contempla o turno noturno e terá início às 18h30, no Anfiteatro do módulo 2.

Os debates serão divididos em quatro blocos, sendo o primeiro para apresentação dos candidatos; o segundo de perguntas da plateia com respostas dos candidatos; o terceiro bloco será de perguntas entre os candidatos; e o quarto destinado à exposição das considerações finais dos candidatos.

Estes serão os últimos debates até o período de votação, marcado entre os dias 1 e 3 de abril.

Os planos de trabalho das três chapas inscritas no presente estão disponibilizados:





Chapa 1 – Mais UEFS

Evandro Nascimento Silva (Reitor)

Amali de Angelis Mussi (Vice-Reitora)

PLANO DE TRABALHO





Chapa 2 – UEFS de Todos

Dagoberto da Silva Freitas (Reitor)

Lilian Carla Lopes Wanderley (Vice-Reitora)

PLANO DE TRABALHO





Chapa 3 – Nova UEFS

Koji de Jesus Nagahama (Reitor)

Telma Cristina Silva Teixeira (Vice-Reitora)

PLANO DE TRABALHO