Donos do Feira Tênis Clube querem R$10 milhões do Município pela desapropriação do imóvel

Um comentário do radialista Dilton Coutinho no programa ‘Acorda Cidade’, hoje pela manhã, revelou o valor que os atuais donos do imóvel do ex Feira Tênis Clube querem pela desapropriação do imóvel anunciada pela Prefeitura de Feira de Santana que pretende implantar no local uma unidade educacional.

Atribuindo o comentário a uma fala de ‘um jurista’, o apresentador do programa disse que a Prefeitura será obrigada a pagar o valor de mercado do imóvel avaliado, segundo disse, em 10 milhões de reais.

Segundo fontes não oficiais, um dos donos do imóvel é o radialista e advogado Dilson Barbosa, colega de Dilton na Rádio Sociedade de Feira de Santana, hoje chamada de Sociedade News FM.

O imóvel foi arrematado em um leilão da Justiça do Trabalho, em 2013, pelo valor de R$ 1,6 milhão para pagar dívidas trabalhistas do clube em extinção.(leia aqui)



Um mês após ter tomado posse em 2013, pela terceira vez, como Prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM) criou uma “Comissão” para conduzir o processo de desapropriação do imóvel do Feira Tênis Clube.

A desapropriação não aconteceu, mas nove meses depois o imóvel foi arrematado.

Localizada na rua Geminiano Costa, no centro, a área mede 15.227 metros quadrados – área equivalente a aproximadamente dois campos oficiais de futebol. O Decreto 11.071, assinado pelo prefeito Colbert Martins Filho, foi publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial Eletrônico do Município.

Além da localização privilegiada, o Fetecê, como o clube era conhecido, tem uma estrutura que atende as futuras demandas propostas em ambas as áreas do alunado da rede municipal. Tem um amplo ginásio de esportes – o Péricles Valadares, mais um complexo formado por quatro piscinas, sendo uma com dimensões olímpicas.

Outra pode ser usada para saltos ornamentais, a terceira que pode ser usada para treinos e a quarta é destinada às crianças. O clube tem área usada como campo de futebol, mais uma grande salão onde as festas eram realizadas.