TVE Bahia exibe hoje filme inédito ‘A Última Clandestina’, baseado na obra de Emiliano José

O documentário ‘A última Clandestina’ conta história da ex-militante de esquerda, da Ação Popular (AP), Maria José Malheiros, que fugiu para a Bahia no governo militar.

O filme, dirigido por Jorge Filipe, baseado no livro “A última clandestina em Paris e outras histórias”, do escritor e jornalista Emiliano José, será exibido na TVE Bahia neste sábado (30), às 22h, com horário alternativo no domingo (31), às 18h30.

“A exibição deste filme vem a calhar para o momento que nós estamos vivendo no Brasil. É trágico que um Presidente da República mande celebrar a ditadura militar, que durante 21 anos trouxe mortes, torturas, desaparecimento de pessoas, sangue e terror para o país”, critica Emiliano. Segundo o jornalista, a exibição do filme serve como lembrança de um período de autoritarismo que não deve ser esquecido. “É um momento especial de celebração pela atitude da TVE de colocar o filme no ar e serve para mostrar que há os que não se esquecerão no que significou aquele período para vida brasileira”, comemora.

Vivendo por 40 anos com nome falso, a ex-militante foi batizada como Maria Neide Araújo Moraes, mas mudou o nome, inicialmente pela sobrevivência, após ser considerada a mais perigosa do seu grupo de militantes durante a ditadura, em 1964, e depois pela estabilidade da vida no exílio. Presa diversas vezes, sendo a primeira delas aos 15 anos pelas atividades de militância que desenvolvia, entrou para a clandestinidade e, em Salvador, formou-se em arquitetura.

Na história Emiliano resgata os deslocamentos de Maria José por cidades brasileiras na mira dos militares.

Quando decidiu sair do país para não ser presa, constituiu nova família na França, mas a insegurança fez com que a militante só contasse parte da sua história ao seu filho quando ele já tinha 17 anos. Perseguida pelo regime militar, a arquiteta e urbanista baiana decidiu em 2013 reabrir o processo de anistia, concedido em 1979 a todos os brasileiros punidos pelo regime militar, e pediu a regularidade definitiva de sua identidade.

SERVIÇO:

Exibição do documentário ‘A última Clandestina’

Quando: Sábado (30), às 22h. Horário alternativo: Domingo (31), às 18h30.

Onde: TVE e Portal