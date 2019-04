BetoBita, empresa baiana de cosméticos é relançada e apresenta novo site

Depois de cinco anos de existência, a empresa BetoBita Feito à Mão entra em uma nova fase e já começa a colher os primeiros frutos da nova estratégia de ampliação da sua marca, alcançando novos mercados no Brasil e dando os primeiros passos em outros países.

Ações como a criação de um novo layout e do site oficial, além da apresentação de novos produtos e da nova equipe de distribuição, têm garantido maior destaque e visibilidade à BetoBita, que já havia conquistado um leque de clientes no decorrer nos últimos anos.

Oferecendo produtos livres de agentes químicos que agridem o corpo e o cabelo, a BetoBita se destaca pela preocupação com a saúde de quem recorre aos seus produtos, mais de 30 atualmente, e utiliza extratos vegetais e ativos naturais.

A BetoBita Feito à Mão se orgulha de trabalhar apenas com embalagens recicláveis, o que valeu à empresa a conquista do selo “Eureciclo”, e também de não recorrer a qualquer tipo de experimentação ou testes com animais, algo que infelizmente ainda é muito comum na indústria de cosméticos.

Ao adotar este pensamento, a empresa reafirma o compromisso com o desenvolvimento de métodos de pesquisa alternativos, com ingredientes que garantem que os produtos sejam seguros e eficazes.

Os cosméticos BetoBita são específicos para cabelos e têm no público feminino sua maior clientela, mas também já existe um considerável número de homens recorrendo aos produtos da marca.

Além de se destacar pela qualidade dos seus produtos e pelo compromisso com a natureza, a BetoBita também se consolida cada vez mais pelos preços praticados, completamente ao alcance de quem faz questão de cuidar da autoestima e de estar sempre bonita.

