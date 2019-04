Jorge de Angélica ocupa o MAP de Feira de Santana (sábado) e Parque da Lagoa (domingo) comemorando 45 anos de música

Os 45 anos de música e 60 anos de idade do cantor Jorge de Angélica serão comemorados neste final de semana, em Feira de Santana com duas apresentações especiais.

Um evento será realizado no sábado, 6, no Mercado de Arte Popular (MAP) a partir das 12h e no domingo, 7, no Parque da Lagoa Erivaldo Cerqueira, às 14h.

O show vai contar com diversos convidados, e marca também o aniversário da música “Cobra Coral”, uma das suas composições mais conhecidas. Dentre os convidados estarão Dionorina, Gilsan, Beto maravilha, Libú do Reggae, Monte Zion e Jô Raiz.

Jorge é precursor do reggae em Feira de Santana, cidade por qual é apaixonado e fez questão de representar no Festival de Música Internacional. Nascido e criado nos bairros Kalilândia e Rua Nova, ainda faz sucesso pelo mundo.

O evento tem o apoio da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa (Funtitec) e o Projeto Mão Angelical, que tem financiamento do Pró-Cultura Esporte.

fonte:Secom/PMFS