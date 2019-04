Pague IPTU com desconto até esta quinta-feira em Feira de Santana

O prazo para o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em Feira de Santana, do exercício deste ano, com desconto de 20%, em cota única, será encerrado no final da tarde desta quinta-feira, 4, quando os estabelecimentos autorizados a receber o tributo encerram suas atividades.

A partir de sexta-feira, 5, o imposto pode ser pago em apenas uma vez, mas sem o desconto. Outra opção de quitação é o parcelamento, que a depender ao valor, pode ser dividido em até oito vezes sem juros. Mas nesta modalidade o contribuinte não terá direito à redução do devido.

Os boletos foram entregues nas residências dos contribuintes. Mas eles teem a opção de acessar o endereço eletrônico da Secretaria da Fazenda – www.sefaz.feiradesantana.ba.gov e imprimir a segunda via do documento fiscal.

O IPTU é definido pela Prefeitura de Feira de Santana como uma das suas mais importantes fontes de receitas. O seu pagamento traz benefícios tanto para o município como para a comunidade. Quarenta por cento da sua arrecadação é investida na saúde (15%) e educação (25%) pelo governo do prefeito Colbert Martins Filho.

O contribuinte que não pagar o IPTU terá o débito inscrito na dívida ativa do município. No caso de atrasos, incidirão multas e juros sobre os valores que poderão ser negociados e parcelados.

fonte:Secom/PMFS