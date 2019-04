‘Encarceradas’, na sexta e sábado, é a montagem de abril do projeto ‘Feira tem Teatro’

“Encarceradas” volta ao teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) pelo projeto Feira Tem Teatro’, nesta sexta (12) e sábado (13), às 20h.

Do diretor e dramaturgo Fernando Souza, que recentemente também preparou o elenco do longa metragem Porque Eu Te Amei, a montagem foi indicada ao prêmio Braskem de Teatro em 2018.

Para prestigiar esse espetáculo, os ingressospodem ser adquiridos na bilheteria do teatro do CUCA ou através do WhatsApp 75 99133.1073 pelo valor de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

A peça Encarceradas é um trabalho do grupo Recorte de Teatro e traz à tona reflexões polêmicas a respeito do encarceramento feminino e do sistema prisional brasileiro. Mais ainda: emociona e traz histórias surpreendentes que mesclam momentos de amargura, tristeza, alegria, saudade, frustração e dor.

No elenco dessa peça estão os atores Aníbal Bastos, Bruna Luz, Carol Acos, Daiane Cruz, Elidiane Souza, Geisa Leite, Tatiane Alves e Fernando Souza.



Feira Tem Teatro

Para quem deseja conhecer as montagens teatrais nascidas em Feira de Santana, Bahia, basta acompanhar o projeto Feira Tem Teatro, que traz uma peça diferente por mês, durante um fim de semana de apresentações.

“Encarceradas” é a montagem de abril e começa às 20h.

Mas, às 19h, acontece o Papo Cultural com o tema “Prisões Femininas: Violências e Violações”.

A convidada para falar um pouco sobre o assunto é a atual defensora pública do estado da Bahia, Júlia Baranski, formada em direito pela USP e que também atuou como defensora pública do estado de São Paulo.

O projeto foi idealizado porGeovane Mascarenhas, ator e diretor com uma expressiva atuação na Bahia.

Por dois anos, chamou-se Quarta Em Feira, mas para estimular o aumento da frequência de público, o projeto migrou para o fim de semana e já entrou no quarto ano de realização, mostrando a força da cena teatral produzida na região.

Em maio, dias 17 e 18, tem a estreia da montagem “Nelson em Jogo” do grupo Conto Em Cena, direção Geovane Mascarenhas e texto de Nelson Rodrigues.

fonte: Culturass

Leia também:

‘As Encarceradas’ mostra cena de sexo lésbico no Teatro do Cuca em Feira