Lavagem do Beco da Energia, hoje, com homenagem à grande dama do samba-de-roda da Bahia, Dona Chica do Pandeiro

Todos os caminhos de Feira de Santana hoje levam ao Beco da Energia” no centro da cidade, onde acontece a quarta Lavagem do Beco, uma promoção do movimento cultural #obecoénosso com apoio do Blog da Feira.

Este ano #obecoénosso homenageia a primeira dama do grupo de samba-de-roda ‘Quixabeira da Matinha’, conhecida como Chica do Pandeiro.

O evento começa às 10horas com ampla programação musical e grafitagem.(veja cartaz)

O Beco da Energia fica no centro de Feira , entre a avenida Marechal e o Beco do Mocó.

As paredes do Beco da Energia são totalmente grafitadas e é lá a sede (virtual e material) do movimento cultural de rua #obecoénosso.