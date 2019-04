Secretário de educação inaugura sinal digital da TVE/Bahia em Feira de Santana

A partir desta segunda-feira (22) o sinal digital da TVE estará disponível nas cidades de Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Anguera, Conceição de Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Ouriçangas, Pedrão, Santanópolis, Santo Estevão e São Gonçalo dos Campos.

A solenidade de inauguração acontece no mesmo dia, às 8h, no Instituto de Educação Gastão Guimarães, em Feira de Santana, com a presença do Secretário Estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues.

O investimento atenderá uma população de 900 mil pessoas, que poderá acompanhar a programação da emissora pública através do canal 9.1.

Até o final de maio, o sinal digital da emissora pública baiana, estará disponível também nas cidades de Juazeiro, Guanambi, Ipirá e Ipiaú.

