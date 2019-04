Essa pode ser a última Micareta de Feira em abril; governo quer fazer a festa em outubro

Essa deve ser a última Micareta de Feira de Santana realizada no mês de abril.

Depois de ter mudado de lugar por diversas vezes, a festa carnavalesca de Feira vai ser realizada no segundo semestre do ano, no mês de outubro.

Quem está defendendo essa data, segundo ele baseado em opiniões de ‘grupos de zap’ e uma ‘pesquisa que a Prefeitura realizou’ é o secretário de Cultura do Municipio, o jornalista Edson Borges.

A realização da festa no final do auge da temporada do verao baiano é apontada como uma das causas da ‘decadência’ : esse ano não conseguiu o patrocínio de cervejarias, considerado fundamental para o ‘êxito’ da folia.