Saiba como fica o tráfego na av. Presidente Dutra durante a Micareta de Feira

O tráfego dos veículos nas transversais e adjacências, na avenida Presidente Dutra, entre as ruas São Domingos e Castro Alves, será interditado, restringido, modificado durante a Micareta de Feira de Santana, que começa nesta quinta-feira, 25, até domingo, 28.

Os horários de fechamento e abertura dos cruzamentos citados serão: às 16h na quinta-feira, às 16h na sexta-feira.

No sábado e no domingo não será permitido o tráfego de veículos nestes locais – vai ser liberado às 9h da segunda-feira.

Nos dias 27 e 28 os cruzamentos permanecerão fechados em tempo integral.

Os cruzamentos da Presidente Dutra com a Castro Alves e a interseção da Praça Jackson do Amaury com a rua J.J. Seabra, como também o acesso ao túnel da João Durval Carneiro, não serão interditados para a travessia, salvo por necessidade excepcional ou para facilitar a entrada e a saída dos trios elétricos, e carros de apoio, desde quando autorizados pela SMT.