Tribunal começa pesquisa que vai mostrar os “pontos fracos e fortes” da Justiça na Bahia

O Tribunal de Justiça da Bahia promove, pela segunda vez, a Pesquisa de Opinião do Poder Judiciário baiano.

“Conhecer a opinião dos variados públicos acerca da qualidade dos serviços institucionais prestados é fundamental para avaliar os pontos fortes e fracos, identificando tudo o que precisa ser aperfeiçoado com vistas a garantir a efetividade da prestação jurisdicional”. avalia o presidente do TJ da Bahia, desembargador Gesivaldo Britto.

A iniciativa conta com o apoio da Defensoria Pública do Estado (DPE-BA), do Ministério Público do Estado (MP-BA), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) e da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab).

A segunda edição da Pesquisa será realizada entre os dias 29 de abril e 10 de maio.

Magistrados, Servidores do TJBA, Promotores de Justiça, Procuradores e Advogados responderão por meio de formulário eletrônico, acessível de qualquer computador, celular ou tablet, a ser disponibilizado nos sites das instituições durante o período.

Acesse: http://www5.tjba.jus.br/portal/tjba-realiza-pesquisa-de-opiniao-buscando-a-melhoria-da-prestacao-jurisdicional/

A pesquisa será aplicada, presencialmente, em 203 comarcas do Estado sob a supervisão de equipe da Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan) co suporte técnico necessário.

São apenas dez minutos para responder ao formulário.