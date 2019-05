Terreno para campus da UFRB em Feira de Santana foi doado há tres anos; corte de verba vai prejudicar instalação

Em junho de 2016 foi oficializada a assinatura do termo de posse do terreno para instalação do Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS), o campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) em Feira de Santana.

O terreno localizado às margens da BR 116 Sul e da Estrada do Feijão com 40 hectares, de propriedade de Hildebrando da Silva Pinho, foi o vencedor do Edital de Chamamento Público para seleção de uma doação não onerosa para este fim.

Três anos já se passaram sem que nada fosse feito no local. E agora, com a perspectiva de corte de 32% (16,3 milhões) do orçamento da instituição anunciado pelo governo federal, as chances de implantar o campus ficaram mais remotas.

Atualmente o campus provisório da UFRB em Feira de Santana funciona na antiga sede do INED, no bairro SIM.