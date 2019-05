Incertezas e prejuízos no Centro de Abastecimento de Feira de Santana com a obra do shopping popular

Aquela alegria, aquela movimentação, aquele entra e sai de gente comprando, vendendo, conversando, tudo isso se transformou em vazios, tristeza e muito prejuizo material e financeiro para os trabalhadores do Centro de Abastecimento de Feira de Santana.

Um dono de boxe no Galpão das Carnes diz que o baque no comércio do Centro de Abastecimento foi de mais de 70%. ‘Muita gente quebrada’.

E não há perspectiva. Tudo é incerto e imprevisto.

O galpão das carnes e o das farinhas, estão abafados, calorentos e com diversas entradas interditadas.

Os clientes se foram.

Se vão voltar depois que o estacionamento estiver pronto ninguém sabe. E quando será isso?

Quase tudo que a Prefeitura disse desde que começou a venda não se confirmou por inteiro.

Agora a Prefeitura está dizendo aos comerciantes trabalhadores que vai concluir a obra em julho. Ninguém acredita.

E se você olhar a obra, da qual a foto acima mostra apenas uma minúscula parte, não precisa ser pedreiro ou mestre-de-obra, verá que é apenas mais uma das mentiras (ou fake news, se quiser) espalhadas pelo governo sobre esse ‘negócio da china’ sobre o qual poucas pessoas sabem como aconteceu. Você sabe?

Feira, eu te conheço, Feira.