UEFS outorga título de ‘Professora Emérita’ a Maria Ângela

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) outorgou o título de Professora Emérita à docente Maria Ângela Alves do Nascimento na noite da terça-feira (08), no Anfiteatro do campus universitário.

É a quarta vez que a Uefs, através do Conselho Universitário (Consu) concede esta honraria.

A entrega do título foi embalada pelo samba do grupo Quixabeira da Matinha.

A relação de afeto com o povoado de Feira de Santana vem desde o estudo “As práticas populares de cura no povoado Matinha dos Pretos –BA” que culminou na tese de doutorado de Maria Ângela.

Durante seu discurso, a homenageada falou da trajetória na Uefs e do significado de receber a referida honraria.

“Estive nesta Universidade em todas as fases do processo de crescimento e desenvolvimento dela. Vivi dois terços da minha vida aqui, com alegria e satisfação”, disse a nova professora emérita.

O reitor da Uefs, professor Evandro do Nascimento Silva, enfatizou os auxílios realizados pela professora para a universidade.

“É necessário reconhecer a imensa contribuição para consolidação do curso de Enfermagem, dos programas de pós-graduação em que atuou, da construção nos espaços e da história política da universidade”.