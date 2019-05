Reitores e parlamentares participam, nesta segunda, do ato em defesa das universidades federais na Assembleia da Bahia

O reitor da Universidade Federal da Bahia João Carlos Salles recebe em seu gabinete nesta segunda-feira, dia 13 de maio, a partir das 8h30 horas, parlamentares da bancada baiana e reitores das universidades e institutos federais do Estado.

A principal pauta do encontro é a decisão do Ministério da Educação (MEC) de cortar 30% da verba destinada às instituições – em alguns casos, como o da UFBA, os valores bloqueados atingem quase 40% do orçamento anual.

Salles ressalta a gravidade dos cortes em um orçamento que já está combalido por não considerar a expansão da universidade e nem a inflação dos últimos anos.

“A universidade está sob ameaça”, constata o reitor, que confirmou novos bloqueios no orçamento da universidade, que, juntos, somam mais de R$ 50 milhões de recursos indisponíveis, o que deverá comprometer o fornecimento de serviços básicos e, portanto, o próprio funcionamento da UFBA.

Após o encontro com o reitor, os parlamentares baianos participam na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) do Ato em Defesa das Universidades Federais, Institutos Federais e da Educação e Democracia. Marcado para às 10 horas, no auditório Jornalista Jorge Calmon, o Ato na Alba é proposto pela deputada Olívia Santana.

“As Universidades e Institutos Federais são um patrimônio da Bahia, um ativo estratégico de produção de conhecimento, promoção da cidadania, formação intelectual e ganho de produtividade, tecnologia e inovação para o nosso mercado de trabalho”, destaca a parlamentar.

A iniciativa conta com o apoio da Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub), do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Universidades Públicas Federais no Estado da Bahia (Assufba), da União dos Estudantes da Bahia (UEB), da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da Associação dos Ex-alunos da UFBA (Aexa).

Números da UFBA

UFBA, tem 37.985 estudantes matriculados em 105 cursos de graduação e 7.045 estudantes matriculados em 136 cursos de pós-graduação (54 doutorados e 82 mestrados). A UFBA está entre as 20 universidades líderes em produção de conhecimento avaliadas pela Capes e é destaque no ranking de avaliação da Times Higher Education (THE), da revista inglesa Times – 10ª brasileira e 30ª da América Latina entre 1.250 universidades de 36 países; e no ranking universitário da Folha de São Paulo – 14ª melhor entre 196 universidades brasileiras em 2018.