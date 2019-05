‘Lei da Zabumba’ no São João da Bahia: forró legítimo na festa mais tradicional do Nordeste

A Lei da Zabumba, aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia, define que 60% das contratações feitas com recursos públicos sejam destinadas a artistas que garantam, com o forró legítimo, a característica específica das festas de São João.

“Temos que ter o nosso compromisso com as manifestações culturais. O São João movimenta cerca de 700 milhões no Estado contribui para o desenvolvimento do turismo, economia e geração de emprego e renda. É necessário que haja um investimento maciço dos governantes, dos municípios ao contratar as atrações para fazer valer a Lei da Zabumba”, defendeu a deputada Fabíola Mansur, presidenta da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa da Bahia, durante sessão especial sobre o assunto,ontem.

Com a presença de deputados, forrozeiros e representantes dos órgãos públicos, a Sessão contou com apresentacão de sanfoneiros, quadrilha junina e vídeos sobre a valorização do forró.