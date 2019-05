Vereadores governistas de Feira de Santana não explicam caos na saúde; apenas fazem elogios a Zé Ronaldo

‘Um bom pai de família, um bom amigo, um homem honrado, do bem, sensível com os mais necesitados….” foi com elogios desse tipo ao ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho que os vereadores governistas ‘defenderam’ o governo do municípío das denúncias de caos na saúde pública, apresentadas durante um pronunciamento do vereador Roberto Tourinho (PV) na tribuna da ‘Casa da Cidadania’.

Roberto enumerou mais de meia dúzia de casos problemáticos de postos de saúde, upas e policlínicas que chegaram à imprensa local através de denúncias de moradores de bairros como Rua Nova, Tomba, Campo do Gado Novo e outros.

O vereador oposicionista referiu-se duramente ao caso das fraudes que envolvem a Secretaria de Saúde e que segundo o Ministério Público Federal chegam a mais de 70 milhões de reais desviados. “Essa turma quer meter a mão, é uma roubalheira”, verberou o vereador que já fez parte do governo de José Ronaldo, como secretário do Meio Ambiente.

A primeira ‘defesa’ foi tentada pelo vereador Isaías de Diogo que de maneira quase patética tentou negar a existência de fraudes. De maneira irônica, porém séria, Tourinho pediu que o colega fosse até o presídio de Feira constatar que tem gente presa por causa dessa fraude. Isaías não falou mais.

Mas foi uma vereadora quem tomou a palavra para comparar José Ronaldo com o bíblico ‘Rei David’ e fazer outras comparações completamente desconectadas com o discurso de Tourinho que registrou “a incompetência” do governo na gestão da saúde apesar “do prefeito atual (Colbert Martins Filho) ser um médico’.

A vereadora, conhecida também pelos ‘pitís’ que protagoniza na Câmara, inclusive com agressões verbais contra colegas, declamou salmo, citou conhecidos versículos bíblicos para elogiar o ex-prefeito José Ronaldo (na gestão de quem foram detectadas as fraudes) mas não usou nenhuma palavra para explicar porque a saúde pública municipal está da maneira como foi descrita pelo vereador e como a imprensa diariamente noticia.