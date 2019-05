Greve das Universidades Estaduais da Bahia termina na próxima semana

Na próxima semana a greve das Universidades Estaduais da Bahia (são quatro) chega ao fim. A categoria deve definir pelo final do movimento que já dura quase dois meses.

A linha de raciocínio para estabelecer um consenso e encerrar o movimento é que foram obtidas vitórias nesse processo mesmo com a pauta salarial completamente travada pelo governador Rui Costa(foto).

O governador não vai negociar, cortou salários…a greve não tem mais sentido”, me confidenciou um experiente sindicalista, durante a passeata desta quinta-feira pelas ruas de Feira de Santana.

O movimento, entendem os defensores do término, garantiu as reivindicações das instituições no campo orçamentário.

“Sem a greve a situação seria pior”, consolou-se.