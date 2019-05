Tem mais de 200 espécies de flores e plantas de Holambra no estacionamento da Prefeitura de Feira

O colorido nas bancas enchem os olhos de quem passa nos passeios do estacionamento da Prefeitura de Feira de Santana e mais ainda de quem entra para ver as flores de perto. São espécies conhecidas, como várias orquídeas, e outras nem tanto, como peporonias e gloxienas.

São mais de 200 as espécies de flores e frutíferas no primeiro lote que estão sendo vendidas a VII Feira em Flores de Holambra, que acontece até o dia 9 de junho.

Os preços variam de R$ 5m um cacto, a R$ 750, uma palmeira Bismark azul grande – as menores custam R$ 150.

O coordenador da feira, Patrício Nunes Barreiros, disse que outros três lotes chegarão nos próximos dias, de Holambra, cidade paulista referência na produção de flores em todo o país. “Estamos oferecendo o que há de melhor e a preços justos”.

Raquel Pires Ramalho disse que gosta de ver as plantas e o colorido das flores.

“Aqui é uma verdadeira festa para os olhos de quem gosta de plantas”. Ela considerou que os preços estão acessíveis. “O difícil é escolher, visto que a variedade é grande”.

A rosa do deserto é uma das variedades mais procuradas pelos consumidores. “Ela não da trabalho no seu manejo e as flores são lindas”, afirmou a enfermeira Mainara Conceição, que disse ser ‘viciada’ na espécie.

A Feira é um evento beneficente e tem como objetivo arrecadar fundos para o Espírita União do Vegetal e conta com o apoio da Prefeitura de Feira de Santana.

texto e foto:Secom/Fsa