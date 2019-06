Presidente da Caixa visitou empreendimento imobiliário da L.Marquezzo em Feira de Santana

No domingo, em Feira de Santana, além do.encontro com o prefeito Colbert Martins e alguns secretários, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, visitou também o complexo urbanístico ‘Jardim Brasil’, da construtora L Marquezzo.

O empreendimento foi o único da cidade a contar com a presença do presidente e sua comitiva, composta também pelo superintendente de Habitação, Rodrigo Wermelinger e do vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias, Paulo Henrique Angelis.

A visita fez parte da agenda do programa CAIXA Mais Brasil, que tem o objetivo de conhecer a cidade, o governo, empresários e os empreendimentos financiados pela CAIXA.

O condomínio clube com área de lazer completa e segurança Reserva Buriti, do Jardim Brasil, da L Marquezzo está na faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida e conta com obras em fase de conclusão.

São 447 casas, sendo 433 unidades padrão, com dois quartos e área de ampliação e 14 adaptadas para portadores de necessidades especiais.

O empreendimento, localizado em uma das áreas que mais cresce em Feira de Santana, no prolongamento da Av. Artêmia Pires, foi projetado com infraestrutura urbanística para atender a toda comunidade do local, inclusive com ponto de ônibus.

Durante a visita a equipe do CAIXA Mais Brasil conferiu toda a estrutura das casas e das áreas de lazer e segurança do complexo habitacional.

No final da visita Pedro Guimarães avaliou o empreendimento e ressaltou que gostou muito do que viu.

“Está muito bem construído e com boa qualidade”, disse.

O presidente observou também a importância de a construtora realizar obras de infraestrutura fora do condomínio. “Acho que um empreendimento deste tamanho precisa, efetivamente, proporcionar para a população esta infraestrutura. É fundamental. E assim facilita também a participação do governo”.

A L.Marquezzo tem 21 anos de atuação no mercado da Construção Civil.