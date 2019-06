Vereadores governistas de Feira foram ‘desconvidados’ para reunião de Colbert com presidente da Caixa

A bancada de vereadores governistas ficou calada, ouvindo hoje o vereador Zé Filé ( vídeo) debochar do fato ocorrido com seus colegas governistas, no domingo, no Paço Municipal, quando foram ‘convidados’ a sair do recinto onde ser realizaria uma reunião, a portas fechadas, entre o prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Rodrigues.

Ninguém ousou contestar o vereador que na tribuna se dizia triste com o episódio ‘desmoralizante’ a que foram submetidos os vereadores e por extensão, o Poder Legislativo do Município.

O líder do governo, Marcos Lima ainda tentou, num primeiro momento, defender a ‘expulsão’ da sala com um argumento que beirou o ridículo: a sala do prédio histórico (o amplo Salão Nobre) não suporta a presença de muita gente e por isso os vereadores teriam sido convidados a sair…

O vereador Roberto Tourinho, que primeiro levantou o fato, se solidarizando com os colegas pela ‘humilhação’ a que foram submetidos, ironizou o líder: ninguém sabia que o Paço corria risco de desabamento…”

E mirou a crítica nos colegas: “muitos acham que a Câmara é um ‘puxadinho’ do Gabinete.

O presidente da Câmara, vereador Zé Carneiro, se apressou em condenar o comportamento do Executivo: “eu protesto veementemente”, disse. Mais tarde afirmou ter recebido um telefonema do prefeito Colbert Martins se justificando mas não deu detalhes.