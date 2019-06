Workshop gratuito sobre desenvolvimento humano acontece nesta sexta em Feira

Com o objetivo de desenvolver os recursos emocionais positivos, como a resiliência e o bem-estar, em comunhão com a sociedade e o ambiente externo, acontece na próxima sexta-feira (14) o workshop “Autoconexão, Desenvolvimento Humano e Meio Ambiente”, ministrado pelos psicólogos Neusa Santoro e Rodrigo Silva.

O evento é gratuito e vai acontecer das 8h às 12h na Universidade Aberta de Meio Ambiente e Cidadania Sustentável (Unamacs), localizada no Parque da Cidade Frei José Monteiro Sobrinho, à Rua Salvador, sem número, no conjunto Feira VII, em Feira de Santana.

Neusa Santoro é especialista em Gestão de Pessoas e Saúde Corporativa e pós-graduanda em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-estar e Autorrealização. Já Rodrigo Silva é especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e mestrando em Psicologia.

Com mais de 20 anos de pesquisa em desenvolvimento humano, Neusa Santoro explica que a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a busca pela felicidade como objetivo fundamental para o planeta. “Ao aumentar o bem-estar, a felicidade, os indivíduos estão ajudando a elevar a Felicidade Interna Bruta (FIB), índice calculado pela ONU para medir o progresso de uma comunidade ou nação”. Para esse cálculo, são considerados outros aspectos para além do desenvolvimento econômico, como a conservação do meio ambiente e a qualidade da vida das pessoas.

Utilizando ferramentas validadas cientificamente, o workshop será pautado pela Psicologia Cognitiva, Psicologia Positiva, Psicologia Ambiental e Ecologia Profunda.

O evento é parte do projeto AutoConexão3, que desenvolve treinamentos e palestras de promoção do bem-estar, resiliência, autoestima e demais competências socioemocionais para indivíduos e organizações.

As inscrições podem ser efetuadas baixando a ficha de inscrição no site http://www.feiradesantana.ba.gov.br/servicos.asp?id=18&link=semmam/unamacs.asp e enviando para o e-mail unamacs.semmam@pmfs.ba.gov.br ou pelo telefone da Unamacs: (75) 3322-9318. A sede da Universidade Aberta funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.