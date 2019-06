As inscrições para o casamento coletivo deste ano serão encerradas nesta segunda-feira, 17.

A cerimônia será realizada pela 18ª vez

Os interessados devem se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento Social, à rua Sabino Silva, 437, Kalilândia, das 8h às 17h.

Nos próximos dias a Sedeso vai defini a data e o local onde as cerimônias serão realizadas – tanto no civil como no religioso, com as participações de padres e pastores.

fonte : Secom/PMFS