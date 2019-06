Filme sobre Bié dos 8 Baixos e o Centro de Abastecimento de Feira é exibido nesta sexta em São Paulo

Nesta sexta-feira,21, às 16 horas, no Cine Matilha, na rua Rêgo Barros no centro de São Paulo, será exibido o filme documentário “Bié dos 8 Baixos’, como parte da programação do Festival Internacional do Documentário Musical In-Edit.

O documentário mostra o dia de segunda-feira de um sanfoneiro popular – Francisco de Sena, o Bié – no Centro de Abastecimento de Feira de Santana.

Bié tem mais de 70 anos e sempre viveu da música. Alto, espigado, sorridente, anéis nos dedos que dedilham, agilmente, uma sanfoninha vermelha.

Carrega a sanfona na garupa de uma bicicleta, pedala do bairro George Américo, onde mora, ao galpão do Centro onde o ‘Samba de Bié’ começa por volta do meio-dia e só termina depois do pôr do sol, quando a feira livre vai se esvaziando.

O documentário tem direção de Uyatã Raira e Maria Eduarda.

foto do Arquivo Blog da Feira: Bié no Beco da Energia, em 2016.