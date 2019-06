Faculdade em Feira de Santana oferece ‘cursos de férias’ até para aprender a fazer ‘compotas, geleias e doce de leite pastoso’

A Faculdade Pitágoras de Feira de Santana está com inscrições abertas para seus cursos de férias. Serão oferecidas mais de 30 opções de atividades, gratuitas, nos mais variados temas e áreas de atuação. Os cursos são abertos à comunidade e as aulas acontecerão no mês de julho, entre os dias 5 e 27.

Os interessados em aprimorar o currículo ou aprender uma nova profissão podem escolher entre cursos como: Workshop de comida vegetariana; Oratória; Matemática Financeira com Excel; Produção de sabão a partir do óleo de fritura; Normatização e formatação de trabalhos acadêmicos; Iniciação à Ginástica Aeróbica com ênfase em jump; Palestra sobre Horta Orgânica.

“Pensamos em uma programação diversificada para atender o máximo de pessoas. São atividades gratuitas, com objetivo de mobilizar a comunidade sobre a necessidade de se aperfeiçoar e quem sabe despertar o olhar para uma nova oportunidade”, explica a coordenadora acadêmica da Pitágoras, Daniela de Medeiros.

As inscrições podem ser feitas na própria faculdade, localizada no bairro de Queimadinha, das 9h às 12h e das 14h às 20h, mediante doação de um quilo de alimento não perecível (exceto sal). As vagas são limitadas.

Confira a programação completa:

05/07 – Técnicas de Respiração para concentração, das 09h às 12h e das 19h às 21h

08/07 – Vegan Workshop (Comida Vegetariana),

08/07 – Iniciação Científica em Educação Física, das 19h às 21h

08/07 – Assistência ao paciente hepatopata, das 19h às 21h

09/07 – High Intensity Interval Training (HIIT), das 19h às 21h

09/07 – Ms Project Básico, das 19h às 21h

10/07 – Iniciação à Ginástica Aeróbica com ênfase em jump, das 19h, às 21h

10/07 – Assistência ao paciente Renal, das 19h às 21h

10/07 – Protocolos em Psicologia Hospitalar: Psicologia Forense – Laudos, das 19h às 21h

10/07 – Pesquisa Científica e Publicação de trabalhos e resumos em anais de eventos, 08h30

10/07 – Projeto de Pesquisa e Redação Científica, das 08h às 11h30

10/07 – Curso de Oratória, 19h

10/07 – Oficina de Ficha Técnica (estudantes e profissionais de Nutrição), das 8h às 12h e das 14h às 17h

11/07 – Oficina de Confecção de Massas frescas, das 08h às 12h

11/07 – Arboviroses e suas implicações na Saúde coletiva, das 08h30 às 11h30

11/07 – Imposto de Renda, das 19h às 21h

12/07 – Oficina: Fitoterapia da teoria à prática, das 14h às 17h

13/07 – Palestra: Horta Orgânica, das 08h às 10h

15/07 – Normatização e formatação de trabalhos acadêmicos em Word, das 08h às 11h e das 14h às 17h

15/07 – A importância da argumentação jurídica no embate jurídico, das 19h às 21h

16/07 – Técnicas de laboratório de Química, das 08h às 11h

16/07 – Empregabilidade na carreira de psicologia, das 08h às 11h

16/07 – Matemática Financeira com Excel, das 19h às 21h

16/07 – Recrutamento e Seleção, das 09h às 11h

17/07 – Assistência ao paciente cardiopata, das 19h às 21h

17/ 07 – Auditor interno, das 08h às 11h

17/07 – Gestão da Qualidade e interpretação das Normas ISSO 9001:2015, das 09h às 12h

18/07 – Produção de sabão a partir do óleo de fritura, das 08h às 11h

18/07 – Probabilidade e Estatística com Excel, das 08h às 11h

18/07 – Psicodinâmica no trabalho, 08h às 11h

18/07 – Probabilidade e Estatística para Excel, das 19h às 21h

18/07 – Estratégia e Negociação, das 19h às 21h

18/07 – Como estabelecer o preço de seus honorários profissionais (profissionais de Direito), às 19h

19/07 – Oficina preparatória para o TCC, 08h

24/07 – Júri – interação e aprendizagem (profissionais de Direito), às 08h

23, 24 e 27/07 – Compotas, geleias e doce de leite pastoso, das 08h às 11h

fonte: Lais Ferreira/Agência Weber Shandwick