Plano de Saúde lança ‘carteirinha virtual’ que permite cliente acessar procedimentos pelo smartphone

Visando facilitar o processo de atendimento e reduzir burocracias, o Hapvida agora disponibiliza a Carteirinha virtual do plano de saúde. Através do App Hapvida Saúde, os clientes da rede poderão ter acesso à sua carteirinha e as de todos os seus dependentes no próprio smartphone. Nos aparelhos que utilizam sistema operacional IOS é necessário o acesso à internet para visualização do documento.

Segundo a diretora de cadastro e faturamento, Regina Santana, com o documento digital é possível realizar todos os procedimentos feitos com carteira convencional, sem preocupação com extravios e ainda eliminando os processos logísticos de entrega das carteiras físicas.

Para ter acesso ao documento digital, basta baixar o App Hapvida Saúde e selecionar a opção “Carteira Eletrônica”.

fonte: Texto & Cia