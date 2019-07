‘Hoje eu não tô boa’ abre comemorações de aniversário da Fundação Egberto Costa em Feira

‘O espetáculo “Hoje eu não tô boa” será apresentado na quinta-feira, 04, a partir das 19h, no palco do Teatro Municipal Margarida Ribeiro, após discurso do prefeito Colbert Martins Filho e apresentação do Coral Maestro Miro, abrindo a programação de aniversário da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa promovida pela Prefeitura.

A peça que já resultou em turnê internacional, pela Europa, em Londres, Portugal, Itália e Espanha, promete descontração e irreverência com o texto do espetáculo de Luiz Gomes, adaptado por Adrianno Lima, ator e personagem de todo roteiro.

Segundo Adrianno, o enredo conta a história da psicóloga Wanda Celeste, que foi convidada para realizar uma palestra, mas teve o material extraviado no aeroporto quando ela chegava de um encontro com o presidente do EUA, Barack Obama. Diante deste desafio, Dra. Wanda resolve improvisar e fazer uma palestra diferente, tendo como foco sua própria história de vida onde relata sua infância pobre e também os ‘causos’ vividos, alguns inclusive em festas e noitadas em Feira de Santana.

Na trama, Wanda é uma mulher politizada, a frente do seu tempo. Através da educação, a personagem superou a infância pobre e se tornou uma palestrante internacional. Um estória de comédia, mas com um cunho social embutido com muito humor.

A programação seguirá nos dias 07, 10, 11, 18, 19, 23, 24, 28 e 31/07, com dança, apresentações teatrais, música, torneio de futsal e homenagens à personalidades que prestam relevantes serviços à cultura feirense.

Entrada gratuita.

Foto: Wendell Wagner