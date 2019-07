Jamil Souza forma dupla com Elsimar Pondé no ‘Papo de Sábado’ na Rádio Globo Feira FM

O professor, radialista e blogueiro Jamil Souza senta hoje na bancada do ‘Papo de Sábado’ ao lado de Elsimar Pondé apresentador do programa na Rádio Globo Feira 90.5 FM a partir do meio dia dos sábados.

Hoje o programa bate um papo sobre Trabalho Infantil com a advogada Jamille Santana e com a professora e presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,Vera Carneiro.

No quadro ‘Aperitivo Poético’, o poeta e professor Cleberton Santos destaca a poeta Ângela Vilma e o poeta Affonso Manta.

Na Playlist, em homenagem ao Dia Internacional do Rock, as bandas feirenses Iorigun e Sofie Jell.

Você pode participar pelo WhatsApp 75 9 9995 5978 e acompanhar pelo Instagram e também pelo Facebook.